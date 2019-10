CGD aumentou custos para clientes em mais de 73%

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) aumentou, em média, 73% os custos para os clientes. Este aumento diz respeito ao período que coincide com a tomada de posse de Paulo Macedo como presidente do banco público, há três anos.

O Jornal de Notícias usou dados da DECO e, considerando as atualizações previstas para janeiro de 2020 e todos os aumentos realizados, chegou à conclusão que houve um agravamento de 133,80 euros em taxas e comissões.

Segundo o mesmo jornal, em três anos, a CGD agravou em 60% as transferências interbancárias feitas através da Internet. Isto apesar de ter reduzido o número de balcões físicos e chegar a 2020 com menos 100 espaços do que em 2017.

Além disso, as transferências feitas ao balcão tiveram um aumento de 9%,passando a custar 6,24 euros. E as transferências feitas por MBWay vão passar a custar, a partir do próximo ano, 88 cêntimos por operação.