Túnel do Marquês cortado depois de acidente com duas viaturas

Um acidente entre duas viaturas, esta manhã , no Túnel do Marquês, em Lisboa provocou dois feridos e levou ao corte do trânsito do Túnel no sentido Cascais-Lisboa, segundo declarações de uma fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros à Lusa.

Os feridos já foram transportados para o Hospital S.José, sendo que a mesma fonte não esclareceu a gravidade dos ferimentos. O alerta para o acidente foi dado às 07.45, segundo a PSP que afirma que o trânsito está "caótico" naquela zona.