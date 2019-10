Três jovens baleados com tiros de caçadeira em Belas

Segundo o posto policial do Hospital Fernando da Fonseca, duas viaturas semelhantes às descritas pelas testemunhas estavam no parque de estacionamento quando os três homens estavam a dar entrada no hospital.

Três jovens do sexo masculino foram baleados, este domingo à noite, com tiros de caçadeira e deram entrada no hospital Fernando da Fonseca, na Amadora. Apesar de não correrem perigo de vioda, os jovens de 17, 18 e 19 anos apresentam ferimentos graves em várias partes do corpo.

O tiroteio ocorreu em Belas, no concelho de Sintra, pelas 22h00 da noite. O atirador, que conseguiu escapar às autoridades, estava dentro de uma viatura quando começou a disparar sob os individúos.

De acordo com testemunhas, mais duas viaturas estiveram envolvidas no incidente. Segundo o posto policial do Hospital Fernando da Fonseca, duas viaturas semelhantes às descritas pelas testemunhas estavam no parque de estacionamento quando os três homens estavam a dar entrada no hospital.