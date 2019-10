Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer vencem Nobel da Economia

Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer são os vencedores do prémio Nobel da Economia em 2019, anunciado esta segunda-feira.

Segundo um comunicado, a entidade sublinha que a distinção foi entregue aos premiados pelas suas investigações "para aliviar a pobreza global".

"A investigação levada a cabo pelos laureados melhorou consideravelmente a nossa capacidade para combater a pobreza global. Em apenas duas décadas, as novas abordagens deles baseadas em experiências transformou o desenvolvimento da economia", pode ler-se no site oficial da organização.

Michael Kremer, nascido em 1964, é professor de desenvolvimento de sociedade na Universidade de Harvard. Em 1990, Kremer e os seus colegas testaram uma série de intervenções que poderiam melhorar os resultados das escolhas no oeste do Quénia, em 1990.

Abhijit Banerjee, nascido em 1961 em Mumbai, na Índia é casado com Esther Duflo, nascida em 1972 em Paris, em França. Ambos realizaram estudos semelhantes ao de Kremer em outros países, metódos esses que dominam a economia do desenvolvimento.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N