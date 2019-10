Seleção. Estreia de Rúben Semedo adiada

Rúben Semedo vai ter de esperar pela próxima oportunidade para se estrear na principal seleção portuguesa. Em estreia em convocatórias, o central de 25 anos, internacional sub-20 e sub-21, não foi utilizado frente ao Luxemburgo e acabou por ficar também de fora da lista final de 23 jogadores enviada à UEFA para o encontro desta noite em Kiev, frente à seleção da Ucrânia.

No grupo convocado por Fernando Santos, registo para o regresso de Mário Rui, que havia sido excluído do embate de Alvalade frente aos luxemburgueses por motivos físicos. Agora, aparentemente recuperado a 100 por cento, o lateral-esquerdo do Nápoles volta a ser opção.

Esta partida, recorde-se, pode ser decisiva para as cores nacionais, nomeadamente no que respeita ao objetivo de subir ao primeiro lugar do Grupo B. Portugal está a cinco pontos da Ucrânia, que tem mais um jogo realizado; assim, em caso de vitória, a equipa das Quinas ficará em posição privilegiada, podendo ainda assegurar desde já o apuramento para o Europeu do próximo ano caso a Sérvia não vença na visita à Lituânia.