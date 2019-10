DBRS revê em alta rating da Parpública

O rating da Parpública foi revisto, na sexta-feira, em alta pela DBRS, em linha com o que esta agência já tinha feito em relação à República Portuguesa.

Em comunicado, a Parpública explica que, “com esta revisão, a DBRS reconhece o esforço realizado em matéria de redução da dívida e o bom desempenho da holding estatal”.

“O endividamento da Parpública mantém uma trajetória de forte redução, tendo a dívida diminuído de 3,6 mil milhões de euros, no início de 2017, para 1,5 mil milhões no final do primeiro semestre de 2019, sendo este um dos temas destacados”, acrescenta a sociedade gestora de participações sociais de capitais públicos.

Recorde-se que, em setembro, a Parpública apresentou os resultados relativos ao primeiro semestre, que ascenderam a 46,5 milhões de euros.