Liliana Rodrigues confessa ter perdido bebé. "Tanto rogaram pragas que aconteceu"

A ex-concorrente do concurso Love on Top, Liliana Rodrigues, partilhou com os fãs ter perdido o bebé. Duas semanas depois de ter anunciado que estava grávida, Liliana confessou ter sofrido um aborto e culpabiliza algumas pessoas.

"Infelizmente o mal venceu o bem. É com tristeza e revolta que anuncio a perda do meu bebé. Tanto rogaram pragas que aconteceu. As pessoas do mal que façam comentários infelizes entre vocês mesmas. Só peço um pouco de respeito neste momento perante o meu sofrimento", foram as palavras da ex-concorrente do 'Love On Top'.

Liliana Rodrigues partilhou uma fotografia de um documento das urgências do Hospital de Vila Franca de Xira, onde escreveu: "Nunca vou esquecer este dia".