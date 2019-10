O artista Fatboy Slim decidiu homenagear Greta Thunberg e decidiu fazer uma mistura com o discurso da ativista sueca na ONU com um dos seus grandes êxitos, a música 'Right Here, Right Now'.

O momento aconteceu durante um concerto no fim de semana passado em Gateshead, em Inglaterra e os presentes aplaudiram a atitude do músico.