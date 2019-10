Recém-nascida encontrada enterrada viva a 90 centímetros do solo

Um homem que estava a cavar no solo para poder enterrar a sua própria filha, que morreu depois do parto, ficou chocado com a descoberta.

Uma bebé foi encontrado dentro de uma panela de barro, enterrada a cerca de 90 centímetros do solo, no norte da Índia. Um homem que estava a cavar no solo para poder enterrar a sua própria filha, que morreu depois do parto, ficou chocado ao encontrar uma panela de barro, com uma menina lá dentro.

"O morador escavava a vala para a própria filha a uma profundidade de três pés (cerca de 90 cm) quando a pá atingiu a panela de barro, que foi retirada. Lá dentro estava deitada a bebé", explicou o chefe de polícia local, Abhinandan Singh, citado pela BBC.

A recém-nascida foi de imediato levada para o hospital mais próximo, onde se encontra a recuperar. As autoridades locais suspeitam do envolvimento dos pais no caso, no entanto ainda não conseguiram descobrir o paradeiro dos mesmos. "Estamos a tentar encontrar os pais da bebé, mas suspeitamos que tenha acontecido com o consentimento deles", declarou o chefe da polícia.