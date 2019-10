Noiva de 'Casados à Primeira Vista' foi assessora no Governo de Costa

A segunda temporada de ‘Casados à Primeira Vista’ chegou a casa dos portugueses este domingo à noite e trouxe consigo uma cara conhecida. Esta não é a primeira vez que Marta Rangel está à frente das câmaras da SIC. Apesar de a ‘comunicadora’, como se descreve, não estar registada na Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ), já trabalhou como jornalista no Grupo Impresa, Media Capital e Benfica TV.

Para além de ter passado por várias redações, Marta Rangel foi, em 2016, assessora de Manuel Caldeira Cabral, ministro da Economia do governo liderado por António Costa. Depois da assessoria, a ex-apresentadora decidiu criar o blog “Comunicar por paixão” onde presta serviços de consultoria e media trainings.

No primeiro episódio, onde é suposto os noivos se conhecerem, aconteceu algo que deixou a ex-assessora surpreendida. "Qual é a probabilidade, entre milhares de candidaturas, de calhar no altar com uma pessoa que eu conheço e com quem já saí uma vez", questionou-se no final do programa.