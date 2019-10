Contentores alagados impedem crianças em Loures de ter aulas

Os alunos da Escola Básica N.º3, em Loures, não tiveram aulas, esta segunda-feira, devido às condições em que se encontravam os contentores pré-fabricados – ou monoblocos – onde as crianças têm aulas desde o início do ano. A chuva terá alagado as estruturas, não havendo condições para que as crianças tivessem aulas.

A notícia é avançada pelo jornal Correio da Manhã, que apurou, junto da Associação de Pais da escola, que os contentores foram colocados no início de setembro, depois de em maio deste ano o estabelecimento ter divulgado que iriam ser feitas obras de requalificação.

A mesma fonte refere à publicação que o início das aulas ficou marcado por um atraso, devido ao facto de os contentores só começarem a ser construídos a uma semana das aulas começarem. Também as casas de banho inseridas nas estruturas já apresentaram problemas, tendo entupido várias vezes.