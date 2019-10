Português entre feridos em ataque terrorista na Somália

Um ataque terrorista que ocorreu no domingo, no complexo das Nações Unidas, na Somália, deixou sete pessoas feridas, entre as quais um português. O ataque já foi reinvindicado pelo grupo terrorista Al-Shabab.

O Governo português já condenou o ataque e manifesta “a sua total solidariedade com as Nações Unidas, a União Africana e o Governo Federal da Somália e endereça a todos os feridos os desejos de uma rápida recuperação”, pode ler-se num comunicado.

O português é membro das Nações Unidas e de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, a representação diplomática portuguesa em Nairóbi está a acompanhar a sua situação clínica, “garantindo o apoio necessário”.

"O Governo português reitera ainda o seu empenho, designadamente no quadro multilateral, no combate ao terrorismo e ao extremismo”, acrescentam na nota.