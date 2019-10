Príncipe William vê jogo de futebol em pub em Inglaterra | VÍDEO

O princípe William, apesar de ser um membro da família real e viver num palácio decidiu assemelhar-se a um cidadão inglês normal e assistir a um jogo de futebol num pub, o 'Prince Albert' em Battersea, no sudoeste de Londres.

Apesar do amor de William pelo futebol, a verdade é que o que o moveu a estar presente no pub e assitir ao jogo entre Inglaterra e a República Checa, na passada sexta-feira, foi falar com alguns fãs da equipa inglesa que receberam apoio de uma organização de saúde mental para estar presentes.

A iniciativa está ligada à campanha "Heads Up", um projeto que alerta para a importância da saúde mental, apoiando amigos e familiares de pessoas afetadas por este tipo de doenças e que incentiva as pessoas que sofrem de problemas como ansiedade e depressão a juntarem-se e assistirem a jogos desportivos.