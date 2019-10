Cinha Jardim sobre Ana Guiomar: "Não me identifico nada com esta criatura... é invejosa"

Cinha Jardim admitiu, durante o programa Você na TV, da TVI, que não tem uma boa relação com Ana Guiomar e chegou mesmo a dizer que a atriz é “invejosa”.

Durante uma rubrica para comentar os looks da Moda Lisboa, que se realizou este fim de semana, Cinha Jardim começou por dizer que não se identificava com Ana Guiomar, que agora é apresentadora na TVI, deixando Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes espantados com a afirmação.

“Eu não me identifico nada com esta criatura”, disse.

A socialite explicou depois que esteve com a atriz uma semana no Brasil e que os seus “santos não casaram”.

“Olha mas eu acho que ela é um bocado invejosa “, esclareceu, levando Maria Cerqueira Gomes a reagir.

“Tu arrasaste a Ana Guiomar”, disse a apresentadora do Você na TV.

Cinha Jardim explicou então os seus motivos.

“Tenho que dizer as coisas, isto foi há dois anos, mas de qualquer maneira achei. Ela é invejosa da figura das outras pessoas”, disse.

“Estávamos no mesmo grupo, onde estava a Bárbara Norton de Matos, de quem eu gosto tanto, e eu senti um azedume da parte da Ana Guiomar contra a Bárbara”, acrescentou.

Novamente confrontada pelos colegas, Cinha Jardim frisou: “E então? A vida é assim, eu gosto imenso da Bárbara… pronto mas também não precisamos todas de gostar do mesmo. Eu não digo mal nem digo bem mas não me identifico com ela, caramba!”, rematou.