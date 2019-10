Novo Banco vende GNB por 168 milhões

Banco explica que, com esta operação, prossegue a sua “estratégia de foco bancário”.

O Novo Banco encaixou 168 milhões de euros com a venda da GNB – Companhia de Seguros de Vida. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Banco liderado por António Ramalho explica que a o valor da venda “ascendeu a 123 milhões de euros, acrescido de uma componente variável de até 125 milhões de euros, indexada a objetivos de distribuição constantes do contrato entre o Novo Banco e a GNB Vida para distribuição de produtos de seguros vida em Portugal por um período de 20 anos”.

O Novo Banco explica ainda que o montante fixo da operação – comunicado a 12 de setembro do ano passado – foi de 190 milhões e o valor obtido agora, no fecho da operação, foi de 168 milhões.

A mesma nota explica ainda que a “transação representa mais um importante passo no processo de desinvestimento de ativos não estratégicos do Novo Banco prosseguindo este a sua estratégia de foco no negócio bancário”.