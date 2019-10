Roger Federer confirma presença nos Jogos Olímpicos de 2020

Roger Federer vai estar presente nos Jogos Olímpicos de Verão em 2020. Depois de vencer John Isner, num encontro de exibição em Tóquio, o tenista de 38 anos anunciou, esta segunda-feira, que vai lutar pela medalha de ouro na próxima competição olímpica, que se vai realizar entre 24 de julho e 9 de agosto.

O jogador suíço disse que tomou esta decisão depois de debater com a sua equipa “durante semanas, até meses, sobre o que deveria fazer no verão de 2020, antes do US Open e depois de Wimbledon". "No fim, decidi seguir o coração e voltar a disputar os Jogos Olímpicos”, afirmou.

Federer já conquistou uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2012 e ganhou o ouro olímpico na variante de pares em 2008. O tenista junta-se a nomes como Novak Djokovic e Rafael Nadal, que também já anunciaram que vão competir no próximo ano.

#Federer just reconfirmed he plans to play in the @Tokyo2020 Olympics ‘if healthy’. Said he made the decision with his team over the weekend and wanted to announce it here in Tokyo pic.twitter.com/mULKu6BZKO