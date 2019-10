Brexit. Rainha vinca prioridade do Governo em sair da da UE a 31 de outubro

Jeremy Corbyn, líder da oposição, reagiu ao discurso da Rainha depois de aberta a sessão parlamentar: “O que tivemos, com efeito, foi uma transmissão político-partidária dos degraus do trono”.

A Rainha Isabel II vincou ontem no seu discurso ao parlamento que a prioridade do Governo britânico era “assegurar a saída do Reino Unido da UE a 31 de outubro”, o prazo previsto para a concretização do Brexit.

Escrito pelo Governo mas lido pela monarca, o discurso da Rainha marca uma nova sessão legislativa e, com isso, a agenda programática do Executivo.

Isabel II confirmou a intenção de Downing Street de conseguir negociar um acordo com a UE e aprová-lo no Parlamento até 31 de outubro. E, também, de proteger os cidadãos europeus a viver no Reino Unido.

Entre as quase três dezenas de propostas de lei apresentadas pelo Governo, estão sentenças mais pesadas para infratores violentos, a reforma do sistema imigratório e metas legais para reduzir a poluição do plástico.

Jeremy Corbyn, líder da oposição, reagiu ao discurso da Rainha depois de aberta a sessão parlamentar: “O que tivemos, com efeito, foi uma transmissão político-partidária dos degraus do trono”.