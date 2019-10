O Presidente da China, Xi Jinping, disse, referindo-se aos protestos de Hong Kong, que qualquer tentativa de separação do país resultará “em corpos e ossos esmagados até ficarem em pó”, de acordo com um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, publicado este domingo e citado pela AFP, depois da visita do chefe de Estado chinês ao Nepal.

Os protestos na megacidade já levam quatro meses.