Estado injeta 518 milhões no capital da CP

O Estado vai injetar 518,6 milhões de euros no capital da CP. Segundo o comunicado da empresa, "o objetivo é a cobertura de resultados transitados negativos".

No final do primeiro semestre, a empresa de transportes tinha um capital próprio negativo de 2.311,7 milhões de euros: passivo de 2.892 milhões de euros e ativo de 580,4 milhões de euros. Depois desta injeção de capital do Estado, o capital próprio negativo da transportadora baixou para 1773 milhões de euros.

No ano passado, a empresa fechou com um prejuízo de 105 milhões de euros.