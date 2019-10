Dois bombeiros e três civis feridos após acidente com ambulância em Matosinhos

O veículo do INEM fazia o transporte de um ferido quando se deu o acidente.

Cinco pessoas ficaram feridas devido a uma colisão entre uma ambulância e um veículo de mercadorias ligeiro, em Perafita, no concelho de Matosinhos, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) do Porto, citada pela TVI.

O acidente ocorreu pelas 10h19. A ambulância, um veículo do INEM, fazia o transporte de um ferido quando se deu o acidente.

Os feridos, dois bombeiros e três civis, sofreram ferimentos ligeiros.Todos foram transportados para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, para receber assistência hospitalar.