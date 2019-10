Paulo Bento não consegue mais que empate num jogo sem golos ou espetadores

Restrições da Coreia do Norte não permitiram adeptos no estádio nem imprensa estrangeira.

O duelo histórico entre as duas Coreias terminou empatado sem direito a golos, sem público nas bancadas e sem jornalistas estrangeiros.

O primeiro jogo oficial em que a Coreia do Norte recebeu a Coreia do Sul, orientada pelo português Paulo Bento, resultou num empate zero a zero, mas pouco mais se sabe sobre a partida, a contar para a fase de apuramento para o Mundial 2022.

O encontro esteve sujeito às restrições apertadas da Coreia do Norte, que não autorizou a transmissão do jogo, não permitiu a entrada de jornalistas estrangeiros nem de adeptos do sul. O encontro foi visto apenas pelo presidente da FIFA, Gianni Infantino, e por dois dirigentes da Coreia do Sul.

Sublinhe-se que com este resultado as duas Coreias continuam a partilhar a liderança do Grupo H da qualificação asiática, agora com sete pontos.