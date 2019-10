Lana del Rey esquece-se de cantar em atuação | VÍDEO

A cantora Lana del Rey protagonizou um momento inesperado no passado fim de semana, ao atuar no Grammy Museum, em Los Angeles.

Ao interpretar um cover da música For Free, da cantora Joni Mitchell, juntamente com Zella Day e Weyes Blood, a artista esqueceu-se, por momentos, do mais importante em palco: cantar.

Num vídeo que está a circular nas redes sociais, vê-se Zella Day a tocar em Lana, lembrando-a de cantar. Lana sorriu ao aperceber-se da situação e começou, rapidamente, a interpertação em palco.