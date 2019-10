Avaliações gratuitas para detetar cancro da mama disponíveis no final do mês

As avaliações serão realizadas em nove unidades – Almada, Infante Santo, Descobertas, Cascais, Sintra, Santarém, Porto, Viseu e Coimbra. Dia Mundial da Saúde da Mama assinala-se esta terça-feira, dia 15 de outubro.

Entre 28 e 31 de outubro a CUF vai realizar avaliações gratuitas de diagnóstico precoce do cancro da mama. Os rastreios estão disponíveis para mulheres a partir dos 35 anos e também para homens que tenham detetado alterações mamárias.

Apesar de gratuitas, as avaliações têm um número limitado e estão sujeitas a marcação através da linha de apoio da CUF. Após marcação, as avaliações serão realizadas em nove unidades – Almada, Infante Santo, Descobertas, Cascais, Sintra, Santarém, Porto, Viseu e Coimbra.

Apesar de as taxas de sobrevivência deste tipo de cancro serem muito elevadas, é importante, para o sucesso dos tratamentos, que o cancro seja detetado numa fase precoce. A coordenadora da unidade da Mama do Hospital da CUF Porto adverte ainda para o facto de todas as mulheres terem que estar atentas pois, apesar de este ser um cancro que costuma aparecer numa idade mais avançada, “há cada vez mais casos diagnosticados em mulheres jovens”.