Homem perde olho em manifestações na Catalunha

Milhares de manifestantes protestam na Catalunha, desde segunda-feira, contra a sentença do Supremo Tribunal aos 12 líderes do movimento pela independência da região. Desde a manhã de segunda-feira, o protesto já provocou 171 feridos, entre eles 40 polícias espanhóis e membros da polícia catalã. 131 são feridos civis.

Um dos feridos mais graves é um homem que chegou mesmo a ficar sem um olho e outro que perdeu 40% da massa testicular. O manifestante que foi atingido no olho, estava a protestar perto do aeroporto El Prat, em Barcelona. O outro ferido grave, que perdeu parte do testículo, foi um dos alvos da carga policial no Terminal 1 do mesmo aeroporto, segundo os media espanhóis.

O grupo de defesa dos direitos humanos Irídia indico que seis dos 131 feridos civis foram atingidos por balas de borracha ou outros projécteis não-letais por parte das autoridades.