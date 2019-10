Proteção Civil mantém nível de prontidão "muito elevado" até fim de outubro

A Proteção Civil vai manter um nível de prontidão "muito elevado" de combate aos incêndios até ao final de outubro, anunciou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, adiantando que cerca de 7.600 operacionais estão "permanentemente ao serviço do sistema".

"Hoje ficou decidido que até ao final de outubro manteremos um nível de prontidão muito elevado, tendo cerca de 7.600 operacionais permanentemente ao serviço do sistema, aos quais poderão acrescer imediatamente, se necessário, cerca de 2.000 da área do ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas]", disse aos jornalistas Eduardo Cabrita.

As declarações do ministro foram feitas à margem da reunião do Centro de Coordenação Operacional Nacional (CCON), na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPEC).

"Ainda no sábado passado tivemos 101 incêndios e 26 intervenções com meios aéreos. Esta é uma matéria que teremos de continuar com uma plena vigilância e com uma plena atenção", acrescentou.

Eduardo Cabrita sublinhou ainda que Portugal está "melhor preparado, com mais meios e com uma relação de articulação entre todas as instituições que tem produzido resultados". O governante acredita que nos últimos dois anos foram obtidos resultados que permitiram "reconstruir a confiança no sistema de proteção civil".

"Temos até hoje uma redução do número de ocorrências em 45% relativamente à medida dos últimos 10 anos e uma redução de área ardida de 66% relativamente à média dos últimos 10 anos", disse, referindo que 2019 regista a segunda menor área ardida e de número de ocorrências de incêndios desde 2009.



Sublinhe-se que a reunião na ANEPC foi realizada no dia em que se assinalam dois anos dos incêndios de 15 de outubro de 2017, que fizeram cinquenta vítimas mortais.