Enzo Pérez recorda os tempos no Benfica com Jorge Jesus

Enzo Pérez recordou, em entrevista ao La Nacion, o tempo que passou no Benfica e a importância de Jorge Jesus na sua carreira.

"No Benfica comecei a jogar pela ala direita e Jorge Jesus, agora treinador do Flamengo, convidou-me a jogar num duplo cinco [duplo pivot]. Eu não queria aquilo, não me via a jogar naquela posição, mas ele disse-me: 'Fica tranquilo, vamos treinar, eu vou mostrar-te uns vídeos, fazemos exercícios depois dos treinos'. Acabei por ser eleito o melhor jogador daquele ano [2014]. Jesus tinha razão... É um monstro taticamente", começou por contar o jogador, que atualmente alinha no River Plate.

Enzo, de 33 anos, recorda ainda que não era o único argentino nos balneários das ‘águias’ naquela altura e recorda que havia uma certa rivalidade proveniente de clubes como o River Plate e o Boca Juniors.

"Com o Salvio, eu e ele éramos companheiros. Com o Nico Gaitán existiam mais bocas e comentários", confessou.

O futebolista lembrou ainda que inicialmente houve alguma desconfiança entre os adeptos da Luz, já que se lesionou e regressou, por empréstimo, à Argentina.

"Em Portugal rompi uma cartilagem do joelho ao fim de três jogos. Operaram-me e custou-me imenso aquela recuperação. Estava mal da minha cabeça, estava destroçado porque nunca tinha estado tanto tempo parado. Estava só com a minha mulher, na minha primeira experiência fora do meu país, e o joelho só inflamava. Foi muito duro. Chorava, não sabia o que iria acontecer ao meu joelho, queria deixar de jogar. Falei com o presidente do Benfica: 'Por favor, deixe-me voltar seis meses ao Estudiantes, tenho que recuperar a minha cabeça, preciso de afeto'. O meu representante falou com la Bruja [Sebastián Verón] e eles deram o 'ok'. No primeiro semestre de 2012 joguei outra vez no Estudiantes, recuperei e regressei ao Benfica para poder jogar", contou.

Mas o regresso havia de fazer de Enzo Pérez uma figura especial na história do Benfica, conquistando dois campeonatos, duas Taças da Liga, uma Taça de Portugal e uma Supertaça com a camisola dos ‘encarnados’.

O jogador revelou ainda que, no verão de 2018, rejeitou uma proposta do Sporting.