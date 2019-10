Prédio residencial de sete andares desaba em Fortaleza

Imprensa brasileira fala numa morte confirmada e em duas pessoas resgatadas com vida.

Um prédio de sete andares habitado colapsou, esta terça-feira, em Fortaleza, no Brasil.

Três corporações dos Bombeiros estão no local, além de viaturas da Polícia Militar e de agentes da Defesa Civil. A área está isolada, segundo a imprensa brasileira.

Apesar de ainda não haver informações acerca do número total de vítimas, o G1 adiantou que há já uma morte confirmada e que sete pessoas foram retiradas dos escombros com vida, entre as quais uma senhora de 60 anos e um jovem de 20. Estima-se que haja ainda entre 10 e 15 pessoas soterradas.

Testemunhas do desabamento em #Fortaleza relatam que viram pessoas dentro do edifício.



"Olhei pela janela e vi poeira muito forte e gente correndo", disse Mário Ferreira, morador da região. pic.twitter.com/R8CivZj0tf — RENOVA (@RenovaMidia) 15 de outubro de 2019

[Notícia atualizada às 17h39]