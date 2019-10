Homem surpreende familiares com mensagem vinda do caixão: "Onde raio estou eu? Deixem-me sair!"

Um funeral é um momento triste e marcado pelo luto. Para contrariar isso, Shay Bradley decidiu trazer algum humor na sua despedida.

Durante o seu funeral, na Irlanda, quando os amigos e familiares se estavam a preparar para enterrar o caixão com o corpo de Shay começou a ouvir-se uma gravação da voz do falecido. "Olá? Olá? Deixem-me sair", ouvia-se, juntamente com o som de batidas na madeira.

Os familiares não conseguiram conter o riso. "Mas onde raio estou eu? Deixem-me sair! Está escuro como breu. Eu estou a ouvir o padre? É o Shay, estou nas quatro tábuas. Raios, estou morto!", continuava.

Shay Bradley era conhecido por ser um homem extremamente bem-humorado e sofria de uma doença prolongada que acabou por levar à sua morte. Os seus familiares acreditam que Shay tenha pedido ajuda a alguém próximo para fazer a gravação e poder passá-la no seu funeral, com o intuito de fazer os presentes rirem-se.

Shay era um veterano do exército irlandês, que também partilhou o vídeo. "Se questionam qual a diferença entre humor militar e humor civil, é simples: é mais negro. O vídeo diz tudo. Este é o funeral de Shay Bradley, a 12 de outubro, e diz tudo", escreveram os militares.