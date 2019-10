Ricardo Serrão Santos vai assumir pasta do Mar no Governo

Ricardo Serrão Santos, eurodeputado entre 2009 e 2014, será o novo ministro do Mar, segundo a SIC.

De acordo com a estação televisiva, que cita várias fontes, o socialista será o substituto, no próximo Governo, de Ana Paula Vitorino.

Professor universitário e especialista em Assuntos do Mar, Ricardo Serrão Santos foi diretor do Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores.

No Parlamento Europeu, o eurodeputado português esteve nas comissões das Pescas e da Agricultura e do Desenvolvimento Rural.

Recorde-se que a saída de Ana Paula Vitorino, casada com Eduardo Cabrita, dever-se-á ao facto de António Costa não querer ligações familiares no Executivo e com a continuidade do até agora ministro da Administração Interna.