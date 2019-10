"Nos concertos tinha um calor horrível, tirava a peruca e ficava careca. Cinco minutos depois, várias pessoas lá à frente tiravam a peruca"

Rebeca foi uma das convidadas, esta terça-feira, de Cristina Ferreira, na SIC, e falou sobre a luta contra o cancro.

A cantora revelou em fevereiro do ano passado que estava a lutar contra o cancro da mama. Agora, já numa fase em que venceu a batalha, Rebeca começou por falar nos primeiros meses após descobrir a doença e confessou que se manteve em silêncio, durante seis meses, para que a sua profissão não fosse afetada.

“Eu tinha muitos concertos e iriam desmarcá-los com certeza porque não me iam gostar de ver assim, estava feia…”, afirmou, revelando depois que não se reconhece nas imagens em que surge sem cabelo.

A artista acabou por contar que, depois de assumir a fase difícil em que se encontrava, que começou a ser capaz de se mostrar sem peruca e que isso parecia incentivar outras pessoas do seu público.

“Eu lembro-me de entrar [nos concertos] com peruca, mas depois a meio eu tinha um calor horrível com a peruca, eu tirava a peruca e ficava careca. Cinco minutos depois, estavam várias pessoas lá a frente e tiravam a peruca e ficavam com ela no braço”, revelou.

Numa fase em que admite estar feliz, Rebeca confessa que foi o apoio da família e do marido que lhe deram força.

Também Cristina Ferreira, que se mostrou emocionada, admitiu a sua admiração pela cantora.

"Gosto mesmo de ti, tu sabes", disse a apresentadora.

Recorde-se que Rebeca já havia lutado contra um cancro, em 2010, na tiróide.