Dani Alves faz revelações sobre Paris: "São racistas para c******"

Dani Alves admitiu, em entrevista à revista GQ, que não tem muitas saudades do tempo que passou no Paris Saint-Germain e considerou que as pessoas são racistas na capital francesa.

“Se fores a Paris durante uma semana, vai ser a viagem da tua vida. Mais que isso, já te vai cansar”,começou por dizer o internacional brasileiro, adjetivando ainda Paris como uma “cidade stressante”.

"Lembra um pouco São Paulo. Mas eles lá são racistas para c******. Muito mesmo. Comigo não faziam nada, até porque eu mandaria toda a gente tomar no c*, mas via com os meus amigos", lamentou o futebolista, que atualmente alinha pelo São Paulo.

Dani Alves, que esteve duas temporadas no PSG, revelou ainda que se sentiu melhor em cidades como Barcelona ou Sevilha.

“O pessoal lá parece brasileiro, vive na rua, tem uma energia muito boa. São muito ‘safados’. Mas eu prefiro que as pessoas sejam assim”, concluiu.