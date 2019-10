André Ventura apelida novo Governo de "uma vergonha”

Depois de ser conhecida a constituição do novo Governo, o deputado André Ventura, do Chega, reagiu. Em comunicado, o deputado recém-eleito refere que é com “estranheza e consternação” que o partido vê a apresentação do Governo “com o maior número de ministros desde 1976”.André Ventura garante ainda que “é uma vergonha para o erário público e para o esforço dos portugueses”.

No comunicado, o deputado avança que o Chega “manifesta também enorme estupefação pela manutenção da ministra Marta Temido e do ministro Eduardo Cabrita nos respetivos cargos”. E justifica a posição. “Quanto à saúde, é público e notório o estado em que se encontra, com carência de medicamentos para doenças extremamente relevantes”, critica André Ventura.As críticas estendem-se também à área da administração interna, com o deputado a dizer que “o caso das golas inflamáveis deveria ter sido mais do que suficiente para renovar toda a equipa. É um péssimo começo para o Governo socialista”, defende.

Recorde-se que as críticas à renomeação de Marta Temido se estenderam também à Ordem dos Médicos, com Miguel Guimarães, bastonário, a avançar que António Costa não soube “aproveitar a nova oportunidade que os portugueses lhe deram”.