Acidente junto a Aljustrel causa um morto, dois feridos e corta a A2

[em atualização]

A Autoestrada do sul, comummente conhecida como A2, está cortada desde as 6h30 no sentido Norte-Sul, perto de Aljustrel, em Beja. Uma colisão entre um ligeiro de mercadorias e um camião causou um morto e dois feridos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, “o acidente causou uma vítima mortal, que seguia na carrinha de transporte de valores, e dois feridos, um ligeiro e o outro ainda não sabemos uma vez que está encarcerado”.

A mesma fonte confirma que o acidente ocorreu ao quilómetro 145, junto à freguesia de S. João de Negrilhos, concelho de Aljustrel. A mesma fonte acrescentou que o alerta para o sucedido foi dado pelas 6h27.

Desta colisão resultaram três feridos, não sendo ainda conhecida a gravidade dos mesmo. Pelas 7h30 estavam no local 22 operacionais, entre Bombeiros de Grândola e Ferreira, GNR, Brisa e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

A GNR prevê que o corte de estrada "ainda demore uma vez que o camião está tombado na via". Os feridos estão ainda a ser assistidos no local.