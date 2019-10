Creche em Leiria perde bebés durante passeio em pinhal

Dois bebés de dois anos afastaram-se dos funcionários de uma creche em Leiria, durante um passeio do infantário a um pinhal próximo.

O menino e a menina foram depois encontrados sozinhos por uma mulher, junto à povoação de Marinheiros, que os levou para um posto de abastecimento próximo, para onde a PSP foi chamada, segundo o Correio da Manhã.

À chegada das autoridades, já se encontrava uma funcionária da creche no posto de abastecimento. As crianças não apresentavam quaisquer problemas de saúde e foram novamente entregues ao infantário

"As crianças faziam parte de um grupo de outras 12 que saíram do infantário para passear e pintar no pinhal", pelas 10h00, informou a direção do colégio, citada pelo mesmo jornal, e acabaram por ficar perdidas na mata.

O representante legal da direção explicou entretanto que estes passeios pela mata "fazem parte da identidade do colégio desde a sua fundação, há seis anos, sem quaisquer incidentes".

Nélson Domingues garantiu ainda que a instituição, que conta com 132 crianças, vai "realizar de imediato um inquérito" para "apurar o que aconteceu e avaliar o grau de responsabilidade dos profissionais".