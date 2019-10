Mais uma bebé deixada dentro de carro num dia com temperaturas de 30º graus

"Eles também têm outros filhos e, para levarem todos onde precisavam de ir, a criança foi deixada no banco de trás", declarou o chefe da polícia.

Uma bebé de um ano morreu esta segunda-feira, depois de ter sido deixada dentro de um carro durante horas. O caso ocorreu na Flórida, em Sunshine State. Esta é a quiquagésima vez que uma pessoa morre nos Estados Unidos fechada dentro de um veículo.

A menina foi encontrada inconsciente ao final da tarde dentro do carro, pelos pais. Rapidamente, ligaram para as urgências que levaram a bebé para o hospital mas esta acabou por não resistir e o óbito foi declarado no hospital.

Segundo as autoridades, citadas pela ABS News, a menina foi deixada no carro ao início da manhã até ao final da tarde, num dia marcado por temperaturas de 30 graus.

"Parece que foi uma manhã muito movimentada para a família", disse o porta-voz da polícia de Tampa, Steve Hegarty. "Eles também têm outros filhos e, para levarem todos onde precisavam de ir, a criança foi deixada no banco de trás".

Apesar da morte parecer ser acidental, a morte da criança está sob investigação. "Nenhuma criança deve suportar a tragédia de morrer presa num veículo quente", declarou o deputado Tim Ryan, representante do Ohio. "A triste realidade é que mesmo bons pais, amorosos e atenciosos podem distrair-se", acrescentou.