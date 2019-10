Chegada de Jennifer Aniston deixa Instagram 'em pausa'

Jennifer Aniston ‘derreteu’ os fãs da série Friends ao criar, esta terça-feira à noite, uma conta no Instagram. A eterna Rachel Green estreou-se na rede social com uma fotografia sua e dos restantes protagonistas da série, que esteve no ar durante dez anos.

Na primeira hora, Aniston atingiu os 116 mil seguidores, e parou, literalmente, a sua conta. Segundo o jornal britânico Guardian, a quantidade de fãs que quiseram 'seguir' a conta da atriz fez com que a página deixasse de estar disponível horas depois de ter sido criada.

Mas não foram só os fãs que ficaram felizes com a estreia de Aniston no Instagram. Celebridades como Dolly Parton deram-lhe as boas vidas à rede social. “Estávamos à tua espera”, escreve a cantora. Também a conta oficial da Apple TV deu os parabéns à atriz por ter "quebrado" a internet.

“E agora somos AMIGOS no Instagram também . Olá, Instagram”, pode ler-se na legenda da primeira e única foto que a atriz publicou. A atriz, que numa entrevista à revista Variety defendeu restrições no acesso às redes sociais, parou a internet e invadiu as stories de muitos fãs, que partilharam o reencontro dos seis amigos.

Na mesma entrevista, a última 'amiga' a ter Instagram, falou também acerca da importância que os jovens dão hoje aos 'likes' e aos comentários, que a atriz considera 'uma secção onde os «trolls» sem vida tentam magoar as pessoas'.