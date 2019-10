Novo programa de TV desafia concorrentes a matar e comer os seus animais

O jornal Guardian descreve-o como um dos “ultimatos mais chocantes feitos em televisão”: vai estrear um reality show que desafia omnívoros a comer os seus animais de estimação.

Os concorrentes deste programa, que se chama Meat the Family e será transmitido no Reino Unido no Channel 4, são pessoas que têm por hábito comer carne às refeições. Durante o formato, os participantes têm de adotar animais “que normalmente acabam por ir parar aos pratos onde comem”, explica o canal. Ou seja, falamos de vacas, porcos, coelhos, galinhas, etc.

Após três semanas a tratar dos animais como se fizessem parte da família, os concorrentes terão de fazer uma escolher: tornarem-se vegetarianos ou deixarem que o animal ao qual se afeiçoaram seja levado para o matador.

Pior: se a família se recusar a deixar de comer carne, terá de cozinhar o animal e comê-lo.

“Isto não envolve sexo nem drogas. A carne está a tornar-se o próximo tabu. A questão aqui é como é que algumas pessoas conseguem acariciar um cão enquanto colocam outro animal no forno”, explica Virginia Mouseler, uma analista consultada pelo Guardian.

O Channel 4 já explicou que o objetivo do programa é mostrar “a vida de um animal dos prados para os pratos”, bem como examinar “o comportamento e a inteligência animal, as práticas agropecuárias exigidas para fazer face às exigências dos consumidores e o impacto ambiental da indústria da carne”.