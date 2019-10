Adele ganhou cerca de 68 mil euros por dia mesmo com carreira musical parada

No ano de 2018, Adele ganhou cerca de 56 milhões de euros.

Apesar da carreira musical de Adele estar parada - a cantora lançou o seu último disco há quatro anos e realizou a sua última digressão há dois - a sua conta bancária continua bastante ativa.

Depois do divórcio, a artista decidiu fazer uma pausa na carreira, mas segundo o jornal The Sun, Adele ganhou cerca de 56 milhões de euros, no ano de 2018, o que origina em média cerca de 68 mil euros por dia.

Segundo a publicação, grande parte desses 56 milhões de euros têm origem na venda de discos já lançados por Adele e ainda nos direitos de autor sobre as músicas e as respetivas letras.

É estimado que a fortuna da cantora chegue aos 160 milhões de euros.