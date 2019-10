Mais de mil crianças levam armas brancas para as escolas

Em média, no Reino Unido, são apreendidas diariamente cinco armas brancas.

Entre abril de 2018 e agosto deste ano foram identificados 1383 menores com armas, nas escolas do Reino Unido. Segundo os dados obtidos pela agência noticiosa Press Association (PA), entre as armas apreendidas estão facas, soqueiras, um martelo, um taser, armas de fogo e até uma espada, apreendida a uma criança de 14 anos.

Entre os menores que foram identificados, está uma criança de apenas quatro anos. A agência sublinha ainda que os números podem ser mais graves, já que nem todas as forças de segurança terão respondido ao pedido de informação.

Na sequência da investigação, que surgiu devido ao número elevado de crimes onde são usadas armas brancas, a polícia britânica alertou para o facto de, em média, cinco armas brancas serem apreendidas por dia.