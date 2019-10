Detido por abuso sexual a homem com anomalia psíquica grave em Paredes

Um homem de 53 anos foi detido pela Polícia Judiciária do Norte, suspeito de ter abusado sexualmente de um homem com anomalia psíquica grave. O caso ocorreu numa instituição de acolhimento de Paredes, no Porto, que deu o alerta às autoridades para os abusos.



O agressor, um homem reformado que partilhava o quarto com a vítima, aproveitou-se da incapacidade da mesma para se defender para o levar à prática de atos de natureza sexual.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.