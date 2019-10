Sara Sampaio partilha foto em lingerie e põe fim a rumores: “Olha, voltaram a dar-te emprego”

Luís Borges, amigo da modelo, decidiu brincar com as notícias que davam conta de que a carreira do anjo português estaria em "perigo".

Esta segunda-feira, a Central Models, a agência de Sara Sampaio, emitiu um comunicado a desmentir a informação que dava conta do fim do contrato da modelo portuguesa com a Victoria’s Secret, referindo que as notícias que diziam que a carreira da portuguesa estava em “perigo” eram difamatórias, sensacionalistas e “sem qualquer fundo de verdade”.

Para acabar com as dúvidas e mostrar que o seu vínculo com a famosa marca de lingerie está para durar, esta terça-feira, Sara Sampaio partilhou nas redes sociais uma fotografia onde exibe um dos conjuntos do catálogo de inverno da Victoria’s Secret.

A fotografia teve milhares de reações em pouco tempo e entre os vários comentários houve mesmo quem decidisse brincar com o assunto, como foi o caso do também modelo Luís Borges.

“Olha, voltaram a dar-te emprego”, escreveu em tom de brincadeira.

“Fogo Tadinha. Nota-se mesmo que tá desempregada”, escreveu outra utilizadora.