Rendas a estudantes sobem 9% em Coimbra

Ainda assim, em Coimbra, as rendas para os estudantes são mais baratas do que em Lisboa e no Porto.

Os preços das rendas a estudantes em Coimbra registaram um aumento de 9% face a 2018. Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela Uniplaces, plataforma online para alojamento de médio a longo prazo.

Apesar do aumento, as rendas dos estudantes em Coimbra continuam a ser mais baixas do que em Lisboa e no Porto, uma vez que, em média, custa menos 193 euros do que em Lisboa e menos 92 euros do que no Porto.

Para arrendar um quarto privado em casa partilhada em Coimbra, um estudante paga, em média, 207 euros, renda que aumentou cerca de 17 euros face ao ano passado.

Segundo a Uniplaces, as zonas que representam a média mensal mais baixa para os estudantes em Coimbra são os Olivais (170 euros) e Conchada (182 euros). Por outro lado, é nas zonas de Cidral (269 euros) e Montes Claros (247 euros) que os estudantes encontram as rendas médias mensais mais elevadas.

“A cidade de Coimbra conta com mais de 35.000 estudantes matriculados no ensino superior, pelo que a aposta no alojamento é fundamental para que os alunos consigam aceder a opções de quarto com as características necessárias para uma experiência de mobilidade confortável e segura”, refere Carolina Almeida, CMO da Uniplaces em Portugal.