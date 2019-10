Vítor Gaspar alerta para "pânico dos investidores e disrupção dos mercados”

Declarações do diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional

O antigo ministro das Finanças e diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI), Vítor Gaspar, repetiu hoje os apelos da diretora-geral da instituição, Kristalina Georgieva e alertou para a necessidade de existir uma “ação coordenada” por parte das economias mais fortes.

O ex-ministro defendeu que, caso a atividade económica global comece a contrair, os “países com espaço orçamental” devem “apoiar a procura agregada”.

Durante a apresentação do relatório anual Fiscal Monitor, o diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do FMI disse que, por outro lado, as economias mais fracas devem seguir políticas orçamentais “prudentes”, com base numa “visão de médio prazo”.

Se não o fizerem, “a complacência alimentada por baixas taxas de juros pode levar ao sobreendividamento, seguido de pânico dos investidores e disrupção dos mercados”, alertou.