Descarga polui Rio Selho em Guimarães

Uma descarga poluiu o Rio Selho, em Guimarães, estando a situação a ser já investigada pela Guarda Nacional Republicana (GNR), conforme adianta o Guimarães Digital.

A descarga poluente foi detetada no Rio Selho e a água apresenta coloração desde esta terça-feira.

Segundo refere o presidente da União de Freguesias de Selho São Lourenço e Gominhães, Daniel Oliveira, a identificação da estranha coloração do rio, motivou a participação feita à equipa do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) da GNR.

Os militares da Guarda Nacional Republicana estiveram esta manhã a averiguar a origem da descarga poluente que causou a coloração do Rio Selho, tendo sido levantado um auto destinado à Agência Portuguesa do Ambiente (APA).