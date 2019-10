BragaNoivos propõe-se celebrar o amor

“De convites à lua de mel, do vestido de noiva ao fato do noivo, passando pelos penteados, alianças e anéis de noivado, animação, fotografia e vídeo, flores, quintas e espaços para o copo de água, a BragaNoivos apresenta um vasto leque de expositores com soluções para todos os gostos e carteiras”

Celebrar o amor é aquilo que se propõe para a BragaNoivos, a maior feira de noivos do país, que decorrerá este fim de semana, já entre sexta-feira, sábado e domingo, em Braga.

Um dos destaques desta edição é o desfile onde apresentarão as principais tendências em vestidos de cerimónia e acessórios, constituindo esta a oportunidade para os convidados, pais, padrinhos ou damas de honor conhecerem os melhores looks, bem como as cores mais adequadas e os acessórios perfeitos para um dia especial.

A BragaNoivos 2019 está regresso ao Altice Fórum Braga, “uma referência incontornável do sector a nível nacional, que se apresenta como uma montra de produtos e serviços de excelência para quem está a organizar a festa de casamento”, segundo disse a organização.

O desfile direcionado para os convidados é um dos grandes destaques desta 16.ª edição, em que são esperados cerca de 15 mil visitantes, para aquela que é a feira de referência do sector nupcial em Portugal, durante três dias, “em que os noivos poderão encontrar inspiração para organizar a festa perfeita”, com cerca de 150 expositores.

“De convites à lua de mel, do vestido de noiva ao fato do noivo, passando pelos penteados, alianças e anéis de noivado, animação, fotografia e vídeo, flores, quintas e espaços para o copo de água, a BragaNoivos apresenta um vasto leque de expositores com soluções para todos os gostos e carteiras”, ainda segundo a organização do evento.