PSP aposta em ações contra bullying

Programa Escola Segura

A PSP deu ontem início a uma operação especificamente orientada para a prevenção criminal de situações de bullying e cyberbullying, que se prolonga até ao dia 25.

Ações nas escolas

A operação traduz-se em ações de sensibilização junto dos estabelecimentos de ensino básico do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário, em todo o território nacional. O objetivo passa por fazer com que todos os intervenientes estejam mais atentos sobre este tipo de violência.

Mais de mil ações anualmente

Nos últimos três anos letivos, a PSP tem promovido frequentemente a realização de várias ações de sensibilização sobre este tema, realizando anualmente mais de 1300 eventos – o que permite chegar a pelo menos 33 mil alunos.

Menos ocorrências

Nos últimos três anos, o número de ocorrências, criminais e não criminais, registadas e monitorizadas pela PSP nas escolas tem vindo a diminuir. Em 2017 registaram-se 495 ocorrências, em 2018 483 e até ao dia 30 de setembro registaram-se 326. Estes números, porém, não configuram expressamente situações de bullying.