Reino Unido e União Europeia já chegaram a acordo para o Brexit

O presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciaram esta quinta-feira que chegaram a um novo acordo para a saída "ordenada" do Reino Unido.

O anúncio foi feito através do Twitter pelos dois responsáveis. Juncker classificou o acordo de “justo e equilibrado”, já Johnson preferiu destacar que o texto trazia “algum controlo de volta” ao Reino Unido.

"Quando há vontade, há um acordo - e nós já temos um! É um acordo justo e equilibrado para a União Europeia e o Reino Unido e é prova do nosso empenho em encontrar soluções", escreveu Jucker.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9