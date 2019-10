Catalunha. Modelo russa publica foto em zona de conflito

‘Parece que estás a gozar com a luta de uma sociedade. Devias ter vergonha de publicar este tipo de fotos”, escreve uma seguidora.

A instagrammer Elena Rybalchenko, conhecida por ‘fitness Mama’ publicou uma fotografia que gerou alguma polémica entre os seus seguidos. A modelo está em Barcelona e aproveitou para registar alguns momentos da sua viagem.

Numa das fotografias a modelo posa com um cenário de destruição por trás e na legenda da foto pode ler-se ‘Barcelona is on fire’ (Barcelona está a arder).

A imprensa espanhola afirmou que a fotografia de Elena Rybalchenko, onde esta aparece maquilhada, podia fazer parte de ‘um editorial de moda’.

Apesar de a modelo responder em alguns comentários que ‘isto não foi uma sessão de fotografia’ e que isto é ‘apenas um pedaço’ da sua vida, alguns seguidores deixaram conselhos à modelo. “Se queres mesmo ajudar, em vez de dizeres que Barcelona está a arder, podes explicar o que se está a passar. Talvez assim os teus seguidores percebam o quão sério o assunto é’, escreve uma seguida.

"Parece que estás a gozar com a luta de uma sociedade. Devias ter vergonha de publicar este tipo de fotos”, continua outra.