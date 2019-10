Marcelo Rebelo de Sousa quer dar posse ao Governo de Costa na próxima semana

O Presidente da República anunciou, na manhã desta quinta-feira, que iria dar posso ao novo Governo de António Costa na próxima quarta-feira. O anúncio surgiu depois de um encontro de desportistas no palácio presidencial.

Marcelo Rebelo de Sousa disse que se a primeira reunião da Assembleia da República ocorrer, ‘como se espera, na terça-feira, isso significa que na quarta-feira ao fim da manhã teremos a posse, desejavelmente de todo o Governo – todos os ministros e todos os secretários de Estado”.

Após os votos dos círculos da emigração terem sido contados e, esta quarta-feira, terem sido anunciados mais quatro deputados eleitos – dois para o PSD e depois para o PS –, Marcelo Rebelo de Sousa desvalorizou a abstenção, que atingiu nestas legislativas o recorde de 51,43%. 'Ao alargar o eleitorado em quase um milhão e meio', o Presidente já contava que, com o número de votantes, subisse também o valor da abstenção.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que este 'é o primeiro ano que se experimenta este novo regime de recenseamento e de alargamento do eleitorado' e que, fazendo as contas, os eleitores votaram mais nas legislativas do que nas eleições anteriores. O Presidente acrescentou ainda que espera que ‘no futuro os portugueses espalhados pelo mundo votem mais’.