"Tenho dez netos. Gosto de todos mas de um em especial, o Cristianinho"

Cristina Ferreira pareceu surpreendida, esta quinta-feira de manhã, quando Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, apareceu a bater-lhe à porta da sua ‘casa’ televisiva.

A mãe do jogador confessou-se fascinada com a neta mais nova, Valentina, filha de Kátia Aveiro, que nasceu recentemente, mas falou também da sua relação com as outras crianças da família de uma forma muito honesta.

“Tenho dez netos. Gosto de todos, mas de um em especial, que é o Cristianinho. Fui mãe e avó", afirmou. "Vim para cá e ele disse-me: 'Não demores porque gosto de ti até ao infinito'", acrescentou ‘babada’.

Sobre um eventual futuro no futebol, que assim seguiria as pegadas do pai, Dolores Aveiro admitiu que teria gosto nisso e recordou, orgulhosa, um momento em que Cristianinho a quis homenagear.

"Gostava que seguisse o futebol. Há pouco tempo fui vê-lo jogar a Milão e ele dedicou-me um golo. É uma vaidade para mim", afirmou, acrescentando contudo que "o futuro a Deus pertence".